Qui est le "cerveau" du braquage de Kim Kardashian?

Quatre suspects, pour la plupart des hommes expérimentés et connus depuis longtemps dans le milieu du banditisme, avaient déjà été inculpés jeudi.



Les enquêteurs pensent tenir le "cerveau" de l'attaque, un homme de 60 ans dont l'ADN a été trouvé dès le début des investigations sur un des liens qui ont servi à entraver la vedette de téléréalité. Sa surveillance par la Brigade de répression du banditisme (BRB) avait permis de remonter au reste de l'équipe.



Connu dans le milieu du grand banditisme, il avait été condamné en 1985 à sept ans de réclusion criminelle pour vol aggravé. Parmi les inculpés figurent également son fils de 29 ans, suspecté d'avoir eu un rôle de chauffeur pour le commando le soir des faits, et sa compagne de 70 ans, suspectée d'avoir pu contribuer à l'opération par une aide logistique.



L'un des autres braqueurs présumés, âgé de 61 ans, surnommé "Yeux bleus", est lui aussi une vieille connaissance de la justice, depuis 1975. Il a été condamné en 2003 à huit ans et demi de prison dans une affaire de trafic international de cocaïne, soupçonné d'avoir réceptionné deux tonnes de drogue à l'aéroport parisien du Bourget.



Dans la nuit du 2 au 3 octobre, cinq hommes armés, masqués et vêtus de blousons de police, avaient pénétré dans la résidence hôtelière de luxe où séjournait la star américaine, venue assister à la Fashion Week à Paris. Ils avaient neutralisé le veilleur de nuit, puis deux d'entre eux étaient montés dans l'appartement de Kim Kardashian. Une arme braquée sur sa tempe, ils l'avaient ligotée et bâillonnée avant de l'enfermer dans la salle de bains.



Arrivés à pied ou à vélo, ils étaient repartis avec un butin de neuf millions d'euros, le plus important vol de bijoux visant un particulier en France depuis plus de 20 ans. Ce braquage spectaculaire avait fait en quelques heures le tour du monde et affolé les réseaux sociaux.