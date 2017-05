Qui est Salman Abedi, le kamikaze présumé de Manchester?

D'après les médias britanniques, Salman Abedi est un Britannique d'origine libyenne né à Manchester en 1994. Le Daily Telegraph indique qu'il est le troisième d'une famille de quatre enfants. "Je peux confirmer que l'homme soupçonné d'avoir commis l'atrocité de la nuit dernière a été identifié sous le nom de Salman Abedi" et âgé de 22 ans, a affirmé le commissaire de police Ian Hopkins lors d'une déclaration à la presse. "Notre priorité reste d'établir s'il a agi seul ou au sein d'un réseau", a-t-il ajouté.



Une famille de réfugiés libyens

Ses parents sont tous les deux nés en Libye et ont fui le régime de Mouammar Kadhafi pour trouver refuge au Royaume-Uni. D'abord à Londres, puis dans le quartier résidentiel de Fallowfield, au sud de Manchester, selon la presse.



Perquisitions

Selon le Guardian, la police a perquisitionné mardi une maison dans ce quartier où l'auteur présumé avait résidé, procédant à une "explosion contrôlée" pour avoir accès à la maison. Les enquêteurs ont également perquisitionné le domicile du frère du suspect, toujours au sud de Manchester. Les deux frères fréquentaient la mosquée locale de Didsbury, affirme encore le Guardian.



Le groupe Etat islamique a revendiqué mardi l'attentat-suicide qui a fait 22 morts, dont une fillette de huit ans et d'autres enfants, affirmant que l'un "des soldats du califat a placé des bombes dans la foule".