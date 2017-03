Qui est Ould Nouini, planificateur présumé des attentats de Grand Bassam et contact de l’un des arabes maliens arrêtés à Dakar ?

Alpagué à Dakar en même temps que son compatriote Ould Ame Sidalamine, dans le cadre de l’enquête sur les attentats de Grand Bassam, Ould Sidi Mouhamed Sina aurait été perdu par ses connexions avec Ould Nouini.



Décrit par le communiqué de la police diffusé suite à cette opération comme le planificateur de la première attaque terroriste commise en Côte d’Ivoire le 13 mars par Al Mourabitoune et Aqmi, son nom apparaissait pour la première fois dans l’enquête qui a pourtant permis de mettre la main sur une trentaine de personnes dans au moins trois pays d’Afrique. Cependant, aucun autre détail n’a été donné sur la véritable identité de Ould Nouini. Ce, jusqu’à ce qu’un article de Jeuneafrique intitulé « Mali : Nord cherche Etat » et publié lundi 21 mars mette un visage sur ce nom. En effet, à en croire le site de l’hebdomadaire panafricain, Ould Nouini ne serait personne d’autre qu’Abu Hassan al-Ansari.



Cousin du co-fondateur d’Al Mourabitoune, Ahmed at-Tilemsi tué par l’armée française en 2014, Abou Hassan al-Ansari, de son vrai nom Mouhamed Ould Nouini est aujourd’hui le chef de ce groupe djihadiste au Mali. Certains le voient comme le second de l’algérien Mokhtar Belmokhtar, émir général d’Al-Mourabitoune.



Il est apparu sur la vidéo qui annonçait le 02 mars dernier la formation du groupe pour la défense de l’Islam et des musulmans constitué d’Al Mourabitoune, de l’émirat du Sahara d’Aqmi, d’Ansar Dine et de sa brigade du Macina.



Outre Ould Nouini, Ould Sidi Mouhamed Sina était selon la police judiciaire sénégalaise, en contact avec le djihadiste présumé Moustapha Diatta. Fabriquant d’aquarium de profession, ce salafiste est actuellement en détention préventive pour avoir convoyé des Sénégalais à Syrte, alors contrôlée par l’Etat islamique.