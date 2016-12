Questions autour de la mort de la petite Fama...

Retour sur son histoire...



Il y a près de 3 mois, une jeune femme du nom de Sophie Guèye, présidente et fondatrice des " Racines de l'espoir", avait émis une alerte sur Facebook pour demander aide et soutien à Fama qui souffrait d'une insuffisance rénale et qui avait besoin d'être évacuée pour un traitement suivi d'une greffe.

Après quelques semaines de quête, il a été informé que la première dame du Sénégal allait prendre entièrement en charge le cas de Fama. Effectivement, elle l'a fait évacuer au Maroc en prenant sur elle les frais d'hospitalisation et traitement pour Fama. Par chance, la mère de la petite était compatible et les analyses ont été faites, permettant du coup, une bonne prise en charge. Tout les espoirs étaient donc permis.

C'est pourquoi hier, le monde des internautes s'est effondré quand, sur sa page Facebook, Sophie Guèye a fait une annonce pour dire que Fama était revenue au Sénégal plus malade et avait besoin d'aide de la manière la plus urgente. Des questions se sont posées alors sur sa prise en charge véritable, mais aussi sur les raisons de son retour sans être traitée et guérie.

Une source autorisée nous informe qu'effectivement la première Dame avait pris totalement en charge le cas de Fama et avait même payé les frais du traitement.

À en croire toujours notre source, c'est l'Ambassadeur du Sénégal au Maroc et le chargé de protocole de la première Dame qui ont ramené au Sénégal la petite Fama sans en aviser Marième Faye Sall. Les arguments fournis ont été qu'il n' y avait plus d'argent pour s'occuper de son cas et qu'il fallait que Fama revienne à Dakar pour soigner ses poumons avant de pouvoir retourner au Maroc.



Toujours est-il que depuis quelques temps, Fama souffrait en silence dans son lit d'hôpital sans assistance aucune. Après la dernière alerte de Sophie Guèye hier soir, des milliers d'internautes se sont mobilisés pour lui ouvrir un compte OrangeMoney afin de lui verser de l'argent pour son traitement. Mais hélas, c'était trop tard pour Fama. La petite malade a été rappelée à Dieu très tôt ce matin. La nouvelle de sa mort a attristé la toile non sans laisser flotter une série de questions sur la responsabilité des uns et des autres...