Question économique : Mamadou Lamine Diallo s’intéresse à l’endettement du Gouvernement sénégalais

Revendication permanente

« Macky Sall et son gouvernement ont engagé le Sénégal dans une course folle à l’endettement, encouragés par les recettes futures tirées du pétrole et du gaz naturel.

Ce serait suicidaire pour notre pays de laisser la dynastie FayeSall gérer la manne gazière lorsqu’on observe leurs comportements.

La publication des contrats pétroliers ne règle pas le problème. Ce que nous demandons, ce sont les vrais actionnaires de Petrotim et Timis Corporation et leurs états financiers ».



Question nouvelle

« La modification du PIB en 2014 relance le débat sur qui « mange » la croissance et la place de l’endettement. Si les 3000 milliards supplémentaires découverts par Amadou Ba dans la production de richesse en 2014 revenaient aux pauvres de ce pays, Macky Sall serait capable de porter la bourse familiale à 1 000 000 francs par an au lieu de 100 000 francs pour les 300 000 familles, car ceci ne représenterait que 10% de l’accroissement de la richesse découvert par l’équipe au pouvoir.

Or, Macky Sall ne peut pas le faire. La raison est que c’est par l’endettement sur les marchés financiers de l’UEMOA qu’il finance les bourses familiales.

L’endettement n’a de sens économique que s’il est maîtrisé et s’il sert à augmenter les capacités productives du pays. Or, l’endettement de Macky, c’est pour les firmes étrangères et ses affidés, Holding Amar, Bictogo, Iris, et la nouvelle aristocratie de BBY. Voilà ceux qui « mangent » sa croissance ».