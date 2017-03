« Questekki 35 » : Mamadou Lamine Diallo s’attaque au bilan des 5 ans de Macky Sall et exige encore la publication du rapport sur les blocs de Cayar et Saint-Louis

Le député Mamadou Lamine Diallo, revient avec ses questions économiques au Président Macky Sall. Et la question hebdomadaire du député concerne cette fois le bilan des cinq ans de Macky Sall. Les chiffres sur l’emploi, la concession à Necotrans sont des questions qui taraudent toujours et encore le député.



« Il est bon de rappeler qu’un bilan doit se faire surtout sur les objectifs et non sur la stratégie et les moyens associés. Les affidés de Macky Sall nous abreuvent de bavardages sur les moyens qu’ils se sont donnés. A cet effet, l’ANSD doit fournir de bonnes statistiques et éviter des manipulations pour faire plaisir à des politiciens carriéristes et peu cultivés. Nous attendons son exercice de réévaluation du PIB et les bons chiffres sur les objectifs fixés par le Président Macky Sall.

L’objectif principal est l’emploi. Macky Sall avait promis 75000 emplois formels par an, l’équivalent de 60% de la fonction publique. C’est un échec évident. Et en plus on licencie.

Necotrans, munie d’une concession de 25 ans, qui m’a valu procès, insultes, invectives de la part de la nouvelle aristocratie de l’APR/BBY vient de mettre à la porte 100 jeunes sénégalais » rappelle t’il.



« Alors Monsieur le Président Macky Sall, pouvez nous dire quel est l’apport de Necotrans à l’économie sénégalaise, la valeur ajoutée retenue dans le pays, la contribution au budget de l’Etat, au budget de la ville de Dakar, la balance des services, la formation technique ? » demande le Président du mouvement Tekki.



Mamadou Lamine Diallo, est aussi revenu sur ce qu’il appelle « sa revendication permanente » : rendre public le rapport IGE sur les blocs de Cayar et Saint-Louis.



« Kosmos a annoncé un forage sur Cayar qui sera sans doute positif. D’où l’urgence nécessitée de reprendre les actifs de Timis Corporation qui appartiennent au peuple. En attendant les états financiers de Timis Corporation, le Premier Ministre doit rendre public le rapport IGE sur les blocs de Cayar et Saint-Louis », note t’il.