Querelles domestiques : Rosalie Faye ébouillante sa belle-sœur à Pikine Icotaf

L’affaire a défrayé la chronique ce week-end dans la banlieue Dakaroise à Pikine Icotaf. La dame S, Kane âgée d’une trentaine d’années a été ébouillantée par sa belle-sœupr Rosalie Faye. Cette dernière après avoir accompli son forfait a pris la fuite avant d’être rattrapée quelques heures après par la police

Selon les témoins au cours de la bagarre l’opposant à sa belle-sœur la dame Faye se serait servie d’huile contenue dans la marmite pour ébouillanter son antagoniste. La victime s’en est tirée avec des brûlures sur certaines parties du corps, les seins et les cuisses avant d’être évacuée dans une structure de santé pour recevoir des soins intensifs. Interpellée Rosalie Faye a déclaré que la victime qui est l’épouse de son frère la trouve en train de préparer le déjeuner et a déplacé la bonbonne de gaz sur laquelle était posée la marmite. Elle affirme avoir remis la bonbonne à sa place avant que cette dernière ne lui verse la marmite qui contenait de l’huile

Des déclarations qui n’ont pas convaincu les enquêteurs. Rosalie Faye a été mise aux arrêts et elle sera présentée devant le procureur demain.