Queen Biz se rétracte : « Que les gens arrêtent de me traiter de pute …»

Moulée dans une combinaison de couleur jaune moutarde alignée avec des chaussures dorées, Queen biz est apparue plus que jamais sexy lors de la présentation de son nouvel album intitulé, «Eksina». Face à la presse hier, la chanteuse s’est exprimée à cœur ouvert. «Avec mon premier single WALLU, les gens avaient pitié de moi, mais arrivée à ce stade de ma carrière, la donne a changé car la situation n’est plus la même. On me traite maintenant de pute allant jusqu’à dire que tout ce que j’ai en ce moment, c’est grâce aux hommes», confie-t-elle. «La foi c’est dans le cœur et non dans l’habillement», renchérit-elle. Selon l’artiste, tout est amour car elle le vit pleinement en le chantant la plupart du temps. Revenant sur son nouvel album, Queen Biz a expliqué qu’elle a viré au mbalakh. «Mon album est produit avec mes propres fonds et est composé de 10 morceaux», informe-t-elle.







«Mbeuguèlou Ndanane n’est pas dédié à Karim Wade»













Selon la chanteuse, le morceau «Mbeuguèlou Ndanane» relate le dilemme entre deux personnes publiques qui s’aiment et qui sont bridées par leur statut de stars. «Mais cela n’est pas forcément entre Karim Wade et moi, mais pour toutes les personnes qui s’aiment et ne peuvent pas vivre leur amour à cause du public», se dédouane l’artiste.





En outre, Queen Biz a déclaré qu’elle a repris un son de Youssou Ndour pour lui rendre hommage. Par ailleurs, elle a annoncé qu’elle a créé son propre label dénommé Corko. Pour terminer, Queen Biz a précisé qu’elle chante aussi bien en wolof, en français, en anglais qu’en mandingue, sa langue maternelle. Sa particularité est donc sa polyvalence dans plusieurs genres musicaux tels le Rap, le Reggae, l’accoustic et le Mbalax.





L'As