Que faisaient les précédents présidents français à 39 ans?

La précocité du nouveau pensionnaire de l'Élysée alimente les colonnes des journaux depuis son intégration au gouvernement Valls en tant que ministre de l'Économie en 2014. Mais l'ambition d'Emmanuel Macron ne s'est pas arrêtée là. Deux ans plus tard, en avril 2016, il fonde son mouvement politique, le baptise En Marche! et démissionne de ses fonctions. Candidat à la présidence, il remporte d'emblée le premier tour avec 24% des voix puis le second, largement, face à Marine Le Pen. À 39 ans, le voilà déjà au sommet de la hiérarchie nationale. Un cas inédit dans l'histoire de la République française. Pour preuve,

.

À 39 ans, en 1993, François Hollande était adjoint au maire de Tulle, en Corrèze. Il venait de perdre son mandat de député après avoir été battu aux élections législatives. Il deviendra président en 2012, 19 ans plus tard.

À 39 ans, en 1994, Nicolas Sarkozy était ministre du Budget et porte-parole dans le gouvernement d'Édouard Balladur. Il était aussi maire de Neuilly. Il deviendra président en 2007, 13 ans plus tard.

À 39 ans, en 1971, Jacques Chirac est ministre délégué auprès du Premier ministre Jacques Chaban-Delmas. Il est alors proche du président Georges Pompidou et siège également à la tête du Conseil général de Corrèze. Il deviendra président en 1995 (puis en 2002), 24 ans plus tard.

À 39 ans, en 1955, François Mitterrand est ministre de l'Intérieur sous Pierre Mendès France mais le gouvernement tombe rapidement. Il reprend alors son poste de député de la Nièvre. Il deviendra président en 1981, 26 ans plus tard.

À 39 ans, en 1965, Valéry Giscard d'Estaing est ministre des Finances sous Michel Debré puis Georges Pompidou. Il parvient d'ailleurs à présenter un budget en excédent. Il deviendra président en 1974, 9 ans plus tard.

À 39 ans, en 1950, Georges Pompidou est directeur de cabinet de Charles De Gaulle avant d'officier en tant que banquier d'affaires à la banque Rothschild. Un parcours qui ressemble étrangement à celui d'Emmanuel Macron. Il deviendra président en 1969, 19 ans plus tard (mais décède au cours de son mandat en 1974).

À 39 ans, en 1929, Charles De Gaulle n'était alors qu'officier d'état-major et poursuivait sa carrière dans l'armée sous les ordres d'un certain Philippe Pétain. Il deviendra le premier président de la Ve République en 1959, 30 ans plus tard.