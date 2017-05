« Que Reste-t-il de Mankoo ? désespoir »

Réunis autour d’une coalition dénommée Mankoo Taxawu Sénégal, des Partis de l’opposition à travers leurs leaders se sont retrouvés pour mettre en place un soit disant projet politique pour partir ensemble aux élections législatives de juillet 2017.

Malheureusement, la montagne de l’espoir a accouché d’une souris de désespoir avec l’éclatement évident de Mankoo.

C’est dire que ces politiciens véreux et sans scrupule, chefs de partis qui disaient s’oublier, mettre de côté leur intérêts crypto personnels pour une cause populaire ne sont qu’en réalité une association de mécontents, de calculateurs, de prédateurs et de pouvoiristes mus que par leurs egos surdimensionnés.

Et puisque le temps est le meilleur des juges, cette association était constituée d’opportunistes qui viennent de dévoiler leur vrai visage aux sénégalais. Lesquels ont fini de comprendre que le seul et unique objectif de ces imposteurs est de diffamer, de diaboliser et de desservir le Sénégal.

Face à cette triste situation, nous disons que tout projet politique bâti sur du faux ne peut produire que du faux .Et c’est ce que Manko a fait en voulant construire « Un Château de Paille sur du feu ».Ce qui est une aberration voire une Utopie. Dès lors, la question qui s’impose est de savoir « Que reste-t-il de Mankoo ? » de la honte, du désespoir, des remords et certainement un sentiment de culpabilité partagé par l’ensemble de ses acteurs victimes d’une boulimie du pouvoir.

Après cette capitulation sans précèdent, nous vous prions de nous épargner majestueusement d’une éventuelle honte en prenant individuellement vos responsabilités et votre destin politique en main.

A ces politiques, je ne cesserai de leur rappeler que le Sénégal « ne sera jamais ce que eux veulent mais ce que nous en ferons ». Et que le pouvoir du Président Macky SALL relève de l’ordre divin et Dieu seul en décidera.

Calmez-vous ! et travaillons ce Pays.



Pierre Joseph Samba NDIAYE

Responsable Politique APR à Joal -Fadiouth