Quatre mille femmes et mille jeunes du mouvement Dolli Macky bénéficient d'une formation en épargne et crédit.

Le leader du mouvement Dolli Macky, Mamadou Mamour Diallo, Directeur National des Domaines, a procédé, ce samedi à Louga, au lancement officiel du programme de formation initié par son mouvement et qui est axé sur la maitrise des rouages de la pratique de l’épargne et du crédit, sous-tendue par le renforcement des capacités.

A cette occasion, la salle de conférence du centre culturel Amadou Sakhir Mbaye de Louga, a encore refusé du monde. Ce programme, comme l’a expliqué Mr Diallo, est conçu à l’intention de 4000 femmes et de 1000 jeunes de son mouvement, répartis en groupements, et qui s’étend sur une période de deux mois de formation, à l’issue de la quelle, les récipiendaires recevront des attestations de certification de leur aptitude à gérer des projets de développement générateurs de revenus et d’emplois .

Ce programme est confié à un cabinet de consultance, chargé d’assurer à ces femmes et jeunes leur formation, en vue de leur autonomisation future par le président du mouvement Mr Mamadou Mamour Diallo,Directeur National des Domaines .

Le président du dit mouvement qui s’est dit acquis à la cause d’une politique de développement, entend par ce biais, accompagner les femmes et les jeunes de son mouvement, afin de les amener à atteindre leurs objectifs.

Interrogé en marge de la cérémonie sur la situation politique au Sénégal en général, et à Louga en particulier, Mr Diallo a encore une fois, convié ses pairs à l’unité et à la cohésion, et surtout à taire leurs querelles de leadership et de positionnement, pour ne s’atteler qu’à œuvrer à donner à la mouvance présidentielle une majorité confortable sans équivoque. Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga