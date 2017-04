Quart de finale Europa Ligue : Kara Mbodj accroche Manchester United

Les Red Devils peuvent s’en vouloir. Longtemps devant après le quatrième but d’Henrik Mkhitaryan dans la compétition (36e), les joueurs de Manchester United se sont fait piéger par le faux-rythme de la rencontre et ont vu Anderlecht de l’international sénégalais Kara Mbodj revenir en fin de rencontre grâce à Leander Dendoncker (86e). Malgré ce résultat, les hommes de José Mourinho restent favoris de ce quart de finale de Ligue Europa mais devront faire attention à Old Trafford.