Quart de finale CAN : Le Docteur Fédior délivre l’état de santé des joueurs

Le médecin de l’équipe nationale a à quelques jours du quart de finale de la coupe d’Afrique des nations de football, a donné un aperçu sur l’état de santé de nos joueurs. Mais pas de gros soucis à se faire a-t-il assuré puisque seul Sadio Mané souffrait d’un coup reçu contre le Zimbabwe. Mais il devrait tenir sa place Samedi prochain.

« Sadio Mané n’a pas participé au match d’hier, car durant le match contre le Zimbabwe, il a eu un coup au niveau du genou droit » a-t-il révélé. « On a préféré le ménager et aujourd’hui il sera dans le groupe et pourra participer au prochain match » dira t’il.

Le climat chaud du Gabon fait que les joueurs transpirent beaucoup et perdent beaucoup d’énergie et la seule arme fondamentale, selon le Docteur, c’est la récupération.

« On est en train de compenser cette perte en eau et en électrolyte, c’est la récupération de ces joueurs qui va nous mener vers cette finale ».