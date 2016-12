Quand le train de l'opposition déraille...

Il y a vraiment des gens qui ne se soucient guère de l’intérêt national. Sont-ils aveugles, sourds ou muets face à cette vague de réalisations salutaires qui s'empilent devant nous. Les Sénégalais, patriotes et responsables, saluent les avancés notables dans le secteur de l'énergie avec l'inauguration de trois centrales électriques en moins de trois mois (Bokhol, Malicounda et ICS). Les Sénégalais sont heureux de découvrir que leur président accorde de l'importance aux cités religieuses avec des infrastructures d'une qualité irréprochable. Et que dire du lancement des travaux du Train Express régional TER), une première en Afrique occidentale ? Et que dire aussi de la solution apportée au problème de l'eau avec des programmes comme le PUDC et les efforts des structures efficaces comme l'Office des Forages ruraux (OFOR) ? Et que dire encore des infrastructures autoroutières (Diamniadio - AIBD - Sindia entre autres réalisations), routières (Joal-Smba-Djiffère entre autres) et des pistes rurales ?Dans les campagnes et les quartiers défavorisés, les bourses de sécurité familiales transforment radicalement la vie des populations démunies. Dans le monde rural, les paysans auront la possibilité de vendre leurs récoltes d'arachides à 210 francs le kilo, une hausse à saluer. Les domaines agricoles communautaires (DAC) apportent une solution non négligeable à l'emploi des jeunes à travers le PRODAC sans oublier l'excellent travail de l'ANPEJ. Le financement des projets des populations est possible aujourd'hui car des leviers sont mis en place (FONGIP, FONSIS, BNDE, FAISE, etc).Dans le domaine de l'enseignement, les espaces numériques ouverts (ENO), les universités régionales, les ISEP, les lycées d'excellence, les BST prolifèrent et sont des preuves irréfutables d'une bonne politique du Sénégal en matière d'éducation et de formation.Dans le domaine de la diplomatie, la présence du Sénégal au Conseil de Sécurité est très remarquée au regard de son activité constructrice d'une paix mondiale. Une manifestation de cette vitalité démocratique est donnée à travers l'attitude responsable et ferme du Président Macky Sall face au revirement du dictateur Yaya Jammeh.Dans le domaine de la santé, la carte d'égalité des chances, le plan sésame, la couverture maladie universelle et le relèvement du plateau technique des hôpitaux et centres de santé apportent une lumière singulière sur les pas de géant franchis par notre pays en matière de politique sanitaire et d'action sociale sous S.E.M. Macky Sall.Pour ce qui concerne les grands agrégats économiques, le succès du Sénégal se mesure à travers la croissance qui ne cesse de grimper avec des estimations de l'ordre de 6,8 % pour 2017. La liste n'est pas exhaustive et une livre de mille pages ne suffirait pas pour étaler les facettes du grand bond en avant de notre pays, un bond multidimensionnel. Loin donc de ce tableau que l'opposition veut ancrer dans la tête des Sénégalais.Notre opposition, qui n'a d'opposition que le nom, ne cesse de se ridiculiser de jour en jour. Face aux réalisations nombreuses et efficaces du Président Macky Sall, nos amis opposants versent dans le dénigrement en faisant des jugements de valeurs aux antipodes de la décence. Les attaques contre la famille présidentielle sont un aveu d'impuissance face à un visionnaire qui déroule au point de dérailler complètement le train en retard de l'opposition. Ne peut suivre les rails de l'émergence et du développement qui veut. Poussant le ridicule jusqu'à son comble, ces nihilistes, ne trouvant plus aucun os à ronger, nous parlent de manque de considération de la France dont le président n'est pas allé accueillir le S.E.M. Macky Sall à l'aéroport. Quel ilotisme ! C'est parce qu'ils ignorent complètement la tradition de la République française. Barack Obama n'avait-il pas été accueilli par Bernard Kouchner, alors un simple ministre ? Le Chef de l'Etat Macky Sall est en France en visite d'Etat, ce qui ne s'est pas produit depuis 31 ans ; c'est un honneur et c'est l'essentiel.Cette opposition, qui devrait être constructive, essaie vainement de détruire au point de s'autodétruire. En témoignent les querelles de leadership qui ont fini de casser les ressorts de cette coalition "soupkanja" ou coalition non pas "wattu (protéger) Sénégal" mais "watatu (se diriger) si souf (vers les abysses) ". Dans cette coalition "ndiakhass - mélangé", les intérêts bassement égoïstes ont fini de montrer de la manière la plus crue qu'il s'agit juste d'une armée d'éternels loosers, incapables, pessimistes et rétrogrades. Dans cette grisante et attardée opposition, certains sont devenus aphones.Mamadou Moustapha FallCoordonnateur de la Cellule républicained'Information et de Communication (CRIC)Responsable APR à Pire.