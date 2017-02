Quand il va au restaurant, Mark Zuckerberg a ses exigences

Tout le monde apprécie un repas au calme, et les stars sans doute encore plus que le commun des mortels. Mais quand on sait que Mark Zuckerberg a entrepris une tournée à travers les Etats-Unis afin de rencontrer de nouvelles personnes, il est assez surprenant d'apprendre qu'il ne veut pas qu'on lui adresse la parole lorsqu'il se rend au restaurant; sa femme, Priscilla Chan, et lui auraient par ailleurs tenu à s'installer dans un coin privé du restaurant, loin des autres consommateurs.



Selon Chris Hastings, le chef du restaurant OvenBird à Birmingham (Alabama), le créateur de Facebook et sa femme auraient en effet envoyé des instructions claires au personnel du restaurant: "Nous avons reçu une note de son équipe, avec des indications assez claires à propos de ce que nous pouvions ou pas faire", a-t-il confié à Al.com. "Nos instructions étaient de ne pas prendre de photo, de juste les saluer et de les laisser avoir un agréable repas, au calme", a-t-il ajouté. "Et c'est ce que nous avons fait. [...] C'était une soirée très excitante pour nous". Bien qu'il semble avoir respecté les exigences de Zuckerberg, le personnel du OvenBird n'a tout de même pas pu résister à l'envie de prendre une petite photo, non pas du couple mais de leurs plats; une preuve de leur venue, sans doute.