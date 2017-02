Quand Zlatan chambre Pogba sur son prix d'achat

Zlatan Ibrahimovic a été prépondérant dans la victoire de Manchester United en finale de la Coupe de la Ligue face à Southampton. Le Suédois a inscrit le premier but et surtout le dernier, offrant ainsi le titre aux Red Devils à la 87e.



En interview d'après-match, son coéquipier Paul Pogba a voulu lui rendre hommage. "C'est important pour tout le monde. Pour tous les fans, pour Manchester, pour l'équipe, pour tout le monde. Et moi aussi, c'est le premier titre (avec Man U), je suis très heureux. Et cet homme ici, a fait la différence. Je suis très heureux, il nous a fait gagner".



"Voilà pourquoi on l'a acheté". Zlatan, avec sa répartie légendaire, réplique instantanément. "Acheté? Je suis venu gratuitement. C'est toi qu'on a acheté!". En effet, le Suédois est arrivé libre de tout contrat alors que le Français est arrivé pour un chèque de plus de 100 millions d'euros!