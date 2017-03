Quand Serigne Cheikh Ahmet Tidiane Sy Al Maktoum écrivait à Abdoulaye Wade

Le 17 novembre 1993, Serigne Cheikh écrivait à Abdoulaye Wade pour analyser ces « éclaircissements » sous le point de vue mystique.

Politiquement, vos éclaircissements me donnent entière satisfaction. Mais au point de vue mystique, je trouve que cet amalgame au niveau des institutions et ce dédoublement au niveau des personnages effraye plus qu’ils ne rassurent. Il y a des lois qui sont folles.

Le Grand Cheikh Ahmet Tidiane Chérif considérait la jurisprudence comme une source de querelles et la situait bien au-dessous du bon sens. Il serait donc souhaitable que l’opposition dès qu’elle aura accédé à la direction des œuvres salutaires, accepte d’appeler ses hommes autrement que Président ; ce mot ayant porté un énorme préjudice à l’Afrique.

NERON disait : « j’ai assassiné ma mère parce que je ne savais plus quoi faire de mes extravagances ».

Un ami français disait souvent que la «paperasserie servait à consigner les éléments essentiels d’une civilisation...» Mais cette civilisation connaîtra-t-elle un jour le bonheur auquel elle aspire ?

Je pense donc qu’il est temps que l’Afrique Noire Francophone arrive à se débarrasser de ses fantasmes en réduisant l'écart entre elle et l'essence de ses préoccupations.

Sidi Ibrahim REAHI disait que «la formule qui fera exploser le monde des humains sera moins militaire qu’on ne puisse le croire». Cette formule se résume ainsi : rendre nécessaire ce qui n’est qu’accessoire.

Là où les logiciens ne voyaient qu’une citation de routine l’Homme de DIEU, lui, découvre le secret d’un développement sans pesanteur. Je me réfère souvent à la mémoire de Sidi REAHI pour mieux me soustraire aux effets négatifs de cette pesanteur; effets qui ont pour corrélation : dissimulation, supercherie, etc.

« Ah ! Je supporte mal les dissimulateurs qui ne sont que fossoyeurs de la Démocratie » disait le Président KENNEDY. «Détruire le monde et par les chimères et par la chimie ! Un double détonateur qui fait boum boum».

Le Prophète Joseph avait préféré la prison à cette cohabitation dénuée de tout sens de l’humain. Il disait que « les chimères n’ont jamais donné une réponse adéquate aux interrogations de la réalité».

Travestir âme en transformant l’art qui en est l’ultime expression en refuge de vulgarité et de médiocrité, c’est là le propre de tout amateur de despotisme à la fois ringard et drôlement imitateur. Les Etats Unis d’Amérique sont-ils, oui ou non, prêts à instituer un nouvel ordre mondial ou attendent-ils que KENNEDY soit réveillé pour le faire ?

Et le Président MITTERAND ? Est- il encore disposé à faire quelque chose dans ce domaine ou préfère-t-il s’en remettre à la volonté de Victor SCHOELCHER ?

L’on dit que chez les premiers, seul l’aspect poétique de cet ordre est perceptible et qu’en France personne ne s’occupe de la sécurité des colonies. Il n’y a que Bernard TAPIE et ses ballons ronds qui préoccupent les dirigeants.

Nous vous remercions encore une fois, Cher Maître, et vous disons à très bientôt.



Cheikh Ahmet Tidiane Sy