Quand Messi et Ronaldo se boycottent…

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont beau expliquer à qui veut l’entendre qu’ils ont le plus grand respect l’un pour l’autre, cela ne semble pas suffire pour voter pour son rival au moment de désigner les trois meilleurs joueurs du monde. Capitaines de leur sélection, les deux hommes n’ont pas manqué de participer au scrutin organisé par la Fifa pour décerner le trophée The Best au meilleur joueur du monde en 2017 mais l’un comme l’autre ont privilégié leurs coéquipiers. Lionel Messi a ainsi voté pour Luis Suarez (1er), Andres Iniesta (2e) et Neymar (3e) tandis que Cristiano Ronaldo a désigné Luka Modric (1er), Sergio Ramos (2e), Marcelo (3e).



Ils ne sont évidemment pas les seuls à mettre en avant leurs partenaires en club ou leurs compatriotes. En atteste le vote de Manuel Neueur qui a donné sa voix à trois connaissances chez les joueurs - Toni Kroos (1er), Robert Lewandowski (2e), Arturo Vidal (3e) – comme chez les entraîneurs - Joachim Löw (1er), Carlo Ancelotti (2e), Pep Guardiola (3e). Et il en est ainsi également d’Eden Hazard qui a voté en premier pour N’Golo Kanté et Antonio Conte ou de Dani Alves qui a fait de même pour Neymar et son sélectionneur Tite.

Hugo Lloris a été un poil moins corporate, mettant ainsi Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos aux deux premières places, mais il n’a pas manqué de citer Harry Kane comme il a cité Mauricio Pochettino en deuxième position chez les entraîneurs derrière Zinedine Zidane. Mention spéciale enfin à Jordan Henderson, le capitaine de l’Angleterre et joueur de Liverpool, qui ne cite aucun joueur anglais ou des Reds.

Les votes des principaux capitaines

Les votes de Lionel Messi (capitaine de l’Argentine)

Meilleur joueur : Luis Suarez (1er), Andres Iniesta (2e), Neymar (3e)

Meilleur entraîneur : Luis Enrique (1er), Pep Guardiola (2e), Diego Simeone (3e)

Les votes de Cristiano Ronaldo (capitaine du Portugal)

Meilleur joueur : Luka Modric (1er), Sergio Ramos (2e), Marcelo (3e)

Meilleur entraîneur : Zinedine Zidane (1er), José Mourinho (2e), Leonardo Jardim (3e)

Les votes d’Hugo Lloris (capitaine de la France)

Meilleur joueur : Cristiano Ronaldo (1er), Sergio Ramos (2e), Harry Kane (3e)

Meilleur entraîneur : Zinedine Zidane (1er), Mauricio Pochettino (2e), Leonardo Jardim (3e)

Les votes de Dani Alves (capitaine du Brésil)

Meilleur joueur : Neymar (1er), Lionel Messi (2e), Cristiano Ronaldo (3e)

Meilleur entraîneur : Tite (1er), Zinedine Zidane (2e), Joachim Löw (3e)

Les votes d’Eden Hazard (capitaine de la Belgique)

Meilleur joueur : N’Golo Kanté (1er), Cristiano Ronaldo (2e), Luka Modric (3e)

Meilleur entraîneur : Antonio Conte (1er), Zinedine Zidane (2e), José Mourinho (3e)

Les votes de Manuel Neuer (capitaine de l’Allemagne)

Meilleur joueur : Toni Kroos (1er), Robert Lewandowski (2e), Arturo Vidal (3e)

Meilleur entraîneur : Joachim Löw (1er), Carlo Ancelotti (2e), Pep Guardiola (3e)

Les votes de Gianluigi Buffon (capitaine de l’Italie)

Meilleur joueur : Cristiano Ronaldo (1er), Paulo Dybala (2e), Luka Modric (3e)

Meilleur entraîneur : Massimiliano Allegri (1er), Zinedine Zidane (2e), Antonio Conte (3e)

Les votes de Jordan Henderson (capitaine de l’Angleterre)

Meilleur joueur : Cristiano Ronaldo (1er), Lionel Messi (2e), Luis Suarez (3e)

Meilleur entraîneur : Zinedine Zidane (1er), Mauricio Pochettino (2e), Diego Simeone (3e)

Les votes de Diego Godin (capitaine de l’Uruguay)

Meilleur joueur : Luis Suarez (1er), Antoine Griezmann (2e), Lionel Messi (3e)

Meilleur entraîneur : Diego Simeone (1er), Tite (2e), Massimiliano Allegri (3e)

Les votes d’Arjen Robben (capitaine des Pays-Bas)

Meilleur joueur : Cristiano Ronaldo (1er), Sergio Ramos (2e), Marcelo (3e)

Meilleur entraîneur : Zinedine Zidane (1er), Massimiliano Allegri (2e), José Mourinho (3e)

Les votes de Robert Lewandowski (capitaine de la Pologne)

Meilleur joueur : Manuel Neuer (1er), Arturo Vidal (2e), Cristiano Ronaldo (3e)

Meilleur entraîneur : Carlo Ancelotti (1er), Zinedine Zidane (2e), Joachim Löw (3e)