Quand Mbappé (14 ans) rencontrait son idole Ronaldo

Majeur depuis le 20 décembre dernier, Kylian Mbappé est devenu mercredi, lors de la défaite de Monaco sur la pelouse de Manchester City en huitième de finale aller de la Ligue des champions (5-3), le deuxième plus jeune buteur français de l’histoire de la prestigieuse compétition européenne, derrière Karim Benzema.



De quoi affoler encore un peu plus les grands clubs européens, qui suivent déjà depuis longtemps la pépite monégasque. Mais l’un d’entre eux pourrait avoir une longueur d’avance. Le natif de Bondy, demi-frère de l’ancien Rennais Jirès Kembo-Ekoko, est en effet un grand fan du Real Madrid et de Cristiano Ronaldo.



Il avait même pu rencontrer son idole, et poser pour une photo à ses côtés, qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Alors âgé de 14 ans, Mbappé s’était rendu à Valdebebas, le centre d’entraînement du club merengue, sur les conseils d’un certain Zinedine Zidane. Mais c’est surtout sa rencontre avec "CR7" qui a marqué celui qui a longtemps célébré ses buts comme le Portugais. "C’est vraiment son idole depuis des années maintenant", confiait récemment son père à France Football.