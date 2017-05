Quand Mark Zuckerberg apprend qu'il est accepté à Harvard

Mark Zuckerberg a publié une vidéo dans laquelle on le voit encore lycéen apprendre qu'il est accepté à Harvard.



Filmé par son père, le futur patron de Facebook, en pyjama, semble plutôt détendu lorsqu'il apprend la bonne nouvelle. "Yay, I got accepted", dit-il nonchalamment à son père fou de joie.



C'est deux ans plus tard que le jeune homme créera Facebook sur le campus du prestigieux établissement. Dans la foulée, il quittera d'ailleurs l'université pour se consacrer pleinement au développement du réseau social.