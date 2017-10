Quand Cristiano Jr rencontre Messi, son idole

#FCB | El reencuentro de Cristiano Jr con su ídolo https://t.co/6IQ6DzvT2v pic.twitter.com/I0NpePloWI

La photo ne peut pas passer inaperçue. Peu avant le début du gala de la Fifa The Best, lundi à Londres, Cristiano Ronaldo est proche de son fils qui tend timidement la main à... Leo Messi, tout sourire. Il est de notoriété publique que le fils de CR7 est un grand fan de l'Argentin et le Portugais, beau joueur, ne pouvait manquer l'opportunité de cette nouvelle rencontre.Les deux hommes se vouent un grand respect (même s'ils oublient de voter l'un pour l'autre pour The Best) et cette photo restera comme l'une des images de la cérémonie.