Qualifications des U20 au mondial en Corée : Macky Sall exhorte les lionceaux à affronter les prochains matchs avec la même ardeur

Le Chef de l’Etat, le Président Sall a adressé un message de félicitations et d’encouragements à l’équipe nationale de football des moins de vingt ans après leur qualification pour la coupe du monde qui se déroulera en Corée du Sud du 20 mai au 11 juin prochain. Il les a exhortés à affronter les prochains matchs avec la même ardeur puisque les juniors sont aussi qualifiés pour les demi-finales de cette coupe d’Afrique.

« A la suite de votre qualification remarquable en demi- finale de la Coupe d’Afrique des Nations des moins de vingt(20) ans, synonyme de deuxième qualification consécutive à la Coupe du Monde U20 de Corée du Sud, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations ainsi que tous mes encouragements. Au-delà du résultat qui honore tous vos compatriotes, vous réaffirmez, par cette double performance, toutes les qualités d’engagement, de courage et de combativité qui forgent votre groupe ; lesquelles sont nourries et soutenues par un talent, un potentiel et une ingéniosité qui autorisent tous les espoirs. Je vous exhorte donc à redoubler d’efforts et de persévérance pour affronter les prochains matchs avec la même ardeur et satisfaire, ainsi, à l’attente légitime de tout un peuple » lit-on sur la note qui leur a été transmise.

« Que nos prières vous accompagnent dans votre marche victorieuse vers les sommets du football africain » conclut Macky SALL