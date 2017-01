Qualification des Lions en quart de finale : 206 millions de francs CFA de prime payés

Contrairement aux autres éditions de coupe d’Afrique où les primes à payer aux joueurs de l’équipe nationale font souvent débat, la fédération de football a pris les taureaux par les cornes pour assurer une bonne CAN aux joueurs. Et c’est à cet effet que toutes les primes ont été payées à l’heure actuelle.

Selon Ablaye Sow, Vice Président de la fédération sénégalaise de football, et du pole de gestion de l’équipe nationale « celle de participation, celle de qualification à Dakar, mais aussi les primes de qualification en quart de finale ont été payées hier nuit ».

Le montant de cette prime, a assuré Abdoulaye Sow, est de 206,9 millions de Francs CFA pour les joueurs et l’encadrement technique.

« A ce niveau il n’y a pas de soucis à se faire, les joueurs ne s’occupent que du terrain et aucun fait divers n’est à noter », a-t-il conclu.