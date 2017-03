Qu'est-il arrivé à David Beckham?

On avait plutôt pris l'habitude de voir David Beckham au look soigné, sourire impeccable et chevelure parfaite.



C'est tout l'inverse sur Instagram où l'ancien joueur de Manchester United a posté une photo de lui avec d'horribles cicatrices sur le visage et des dents pourries.



Rassurez-vous



Non, David Beckham n'a pas eu d'accident. Il va jouer dans le prochain film de Guy Ritchie. Ce réalisateur apprécie les anciens footballeurs: il avait déjà donné un rôle à Vinnie Jones dans "Arnaques, Crimes et Botanique et Snatch".



David Beckham jouera le rôle de Blackleg Leaderun (un chevalier enragé) dans "Le Roi Arthur: La légende d'Excalibur". Le film sortira en salles le 17 mai prochain.