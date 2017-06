Qatar Airways suspend tous ses vols vers l'Arabie saoudite

Aux Emirats arabes unis, qui ont également rompu avec le Qatar en même temps que Bahreïn, les compagnies aériennes Etihad, Emirates et flydubai ont pour leur part annoncé la suspension à partir de mardi de leurs vols en provenance et à destination du Qatar.



Dans des communiqués séparés, les trois compagnies émiraties précisent que la suspension des vols avec le Qatar entrera en vigueur mardi matin "jusqu'à nouvel ordre".



Les trois compagnies affirment assurer leurs vols prévus lundi et proposer à leurs clients "d'autres options", y compris des remboursements complets de billets d'avion. Elles présentent leurs excuses pour "la gêne" causée par la suspension de leurs vols en direction du Qatar.



Saudia, le transporteur national saoudien a également annoncé la suspension à partir de ce lundi matin de tous les vols à destination et en provenance du Qatar.