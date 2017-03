QUESTIONS D'ACTUALITÉ : Le Premier Ministre et son Gouvernement à l'Assemblée nationale le 16 Mars

Le premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne et son gouvernement seront à l'Assemblée nationale le jeudi 16 Mars 2017 à 16 heures. Le gouvernement répondra aux questions des députés et l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar sera en pole position des discussions. Plusieurs sujets d'actualités feront aussi l'objet de discussions entre le gouvernement de Mahammed Boun Abdallah Dionne et les parlementaires.