Pyongyang doit cesser son comportement "provocateur"

Les deux présidents "ont réitéré leur engagement mutuel envers une dénucléarisation de la péninsule coréenne", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué.



Ils ont salué la récente résolution du Conseil de sécurité des Nations unies imposant de nouvelles sanctions à Pyongyang, résolution qui est selon eux "un pas important et nécessaire vers l'établissement de la paix et de la sécurité dans la péninsule coréenne", selon le communiqué américain.



MM. Trump et Xi ont "une relation extrêmement proche" qui pourra contribuer à "une résolution pacifique du problème de la Corée du Nord", a souligné la Maison Blanche.



Protéger Guam

Par ailleurs, M. Trump a déclaré que les forces américaines "sont prêtes" à protéger Guam, alors que la Corée du Nord a annoncé qu'elle projetait de lancer des missiles à proximité de cette île américaine du Pacifique.



Au cours d'un entretien téléphonique avec le gouverneur de Guam Eddie Calvo, M. Trump l'a "assuré" que "les forces américaines sont prêtes à garantir la sûreté et la sécurité de la population de Guam, comme celle de l'ensemble des Etats-Unis", a indiqué la Maison Blanche.



Le secrétaire général de la Maison Blanche, John Kelly, s'est entretenu séparément avec le gouverneur de Guam avant sa conversation avec M. Trump, précise le communiqué.



L'armée nord-coréenne, citée par l'agence de presse officielle KCNA, a fait état jeudi d'un projet consistant à lancer quatre missiles qui survoleraient le territoire japonais avant d'aller s'abattre en mer "à 30 ou 40 kilomètres de Guam". Ce tir serait "un avertissement crucial aux Etats-Unis", a souligné l'armée nord-coréenne.