Pudc : « Nous allons vers une transformation réelle du vécu des populations. Je voudrais rassurer tout le monde… » M. Souleymane Jules DIOP au HCCT .

Le ministre délégué en charge du PUDC, M. Souleymane Jules DIOP, a fait face ce matin aux membres du Haut conseil des collectivités territoriales. Pendant plus de deux tours d’horloge, M. Diop qui avait à ses côtés le président du HCC T M. Ousmane Tanor DIENG, a exposé les résultats du programme.

Les membres du HCCT, après l’avoir écouté religieusement, ont tout de même soulevé quelques inquiétudes. Cependant M. DIOP a tenu à rassurer tout le monde et assurer de sa disponibilité. « Nous allons vers une transformation réelle du vécu des populations. Je voudrais rassurer tout le monde. Je reçois tous les jours (sauf les Mercredis) et sans audience. J’ai écouté les problèmes » Et d’ajouter « le PUDC c’est le PSE “joni joni“»