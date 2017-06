Publication de la liste des inscrits pour les prochaines législatives : Ça pue la grande fraude

La liste des inscrits sur les listes électorales est publiée. Comme on le craignait, de nombreuses omissions sont constatées et le délai de recours est court. En France, le problème se présente ainsi : soit on est sur le site national et pas sur celui du consulat, soit le contraire ou alors on ne figure nulle part. Les gens se perdent un peu dans tout cela. Chacun est obligé de vérifier deux fois son inscription. Une confusion totale dans le fichier !

Il est noté une certaine légèreté dans la méthode de vérification. En fait, sur la plateforme du consulat, il faut mettre le nom de famille, les prénoms, la date de naissance (année/mois/jour) et enfin mettre le lieu de naissance. Or, plusieurs personnes peuvent très bien avoir ces mêmes éléments d’identification en commun. Supposons, plusieurs personnes peuvent s’appeler Ablaye Ndiaye, être né le 2/05/1992 à Dakar et se retrouver à Paris par exemple. Par là il faut juste comprendre, selon ces informaticiens, «qu'en informatique, il existe une base de données appelée clé primaire, qui est une sorte d’identification nationale. Un numéro unique qui identifie la personne sans ambiguïté aucune. C’est pourquoi dans ce cas précis, il fallait utiliser deux manières de vérification : le numéro d’identification nationale et le numéro de récépissé». Beaucoup se retrouvent sur la liste nationale et pas sur celle d’ici en France. Dans ce cas, si l’on doit voter à Paris, comment faire ? Quel est finalement le site le plus fiable ? On a appris que le consul était en train de saisir le fichier sur Excel et qu’il sera accessible incessamment. Là encore, le procédé ne rassure guère.

Et, l’on ne dispose pas de beaucoup de temps pour introduire un recours. Un timing apparemment bien calculé pour pouvoir faire passer une grande fraude massive ? Rien qu’à Paris, 3 700 de personnes ne se retrouvent pas sur les listes. Ce qui fait penser à certains qu’une purge a été opérée. Ils sont convaincus qu’une fraude a été bien orchestrée par le pouvoir qui aurait eu le temps de bien choisir les bastions favorables pour procéder à un tri des électeurs. «La commission s’est en fait déplacée dans les endroits où l’APR compte le plus de militants, surtout dans la communauté Pulhar. Ils ont tenu compte de cet aspect et c’est regrettable qu’on en arrive à ça» dira un électeur qui risque de pas voter, du fait que son nom ne figure nulle part sur les listes.