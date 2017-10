Publication Rapport ITIE 2015 demain : 17 entreprises intégrées dans le périmètre du Rapport

Le Comité National de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal (CN-ITIE Sénégal) publie demain son troisième Rapport de conciliation ITIE portant sur l’année fiscale 2015. Ce rapport informe une note de l’ITIE fait un état de rapprochement au titre de l'année 2015, des paiements déclarés versés à l'Etat par les entreprises minières, pétrolières et gazières enregistrées au Sénégal et des paiements déclarés reçus par l'Etat de la part de ces entreprises. Le Comité national ITIE, selon la même source, a intégré dans le périmètre du Rapport ITIE 2015, 17 entreprises en production ou en exploration inscrites au cadastre minier en 2015, 8 entreprises en production ou en exploration inscrites au répertoire pétrolier en 2015, 9 entités publiques et 1 entreprise de l’État pour la déclaration des recettes perçues des sociétés extractives. Les entreprises dont les contributions ne sont pas significatives ont fait l’objet de déclarations unilatérales de la part des entités publiques collectrices des paiements. Toutes les entreprises retenues dans le périmètre des déclarations ITIE ont transmis les données nécessaires à l’élaboration de ce rapport ajoute la source.

Le Rapport ITIE portant sur l’année fiscale 2016 sera publié lui, le Lundi 30 Octobre 2017.