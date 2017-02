Ps/Italie sur l’audit de la caisse de la mairie de Dakar : « Il faut de la transparence dans toute gestion publique »

Les membres du parti socialiste section Italie affirment leur soutien au secrétaire général du parti socialiste dans cette période de forte turbulence au sein de la famille socialiste. Dans une note qui nous a été transmise Nguèye Loum, représentant du parti et Président du mouvement « Tanor lagnou andal » indique que les membres de cette section du parti sont derrière leur secrétaire général et respectent les orientations de « Benno Bokk Yakaar ».

« Nous allons travailler avec les alliés ici en Italie pour une large victoire lors des élections législatives de Juin »

Sur l’audit de la caisse d’avance de la mairie de Dakar, Nguèye Loum et ses camarades réfutent les accusations de tentative de diabolisation de Khalifa Sall. Selon eux, cela est un mauvais procès et il faudrait que les partisans de Khalifa Sall orientent leurs efforts sur l’éclatement de la vérité dans cette affaire au lieu d’accuser le parti socialiste.

« Il n’y a aucun lynchage. Ce n’est pas parce que Khalifa Sall n’est pas dans la même mouvance que Tanor Dieng ou Macky Sall qu’on le persécute. Il faut de la transparence dans toute gestion publique, s’il est innocent il sera libre de ses mouvements, et au cas contraire que la loi s’abatte sur lui» dira t’il

« Quiconque gère des deniers publics de façon gabégique doit pouvoir répondre de ses actes. Ce n’est pas parce que l’on est dans l’opposition que lorsque vous êtes audité c’est forcément une façon de vous diaboliser. Il faut savoir raison garder » a-t-il conclu.