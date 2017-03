Proximité dans la zone sud : Abdoulaye Baldé sensibilise pour une inscription massive sur les listes

La bataille pour remporter les prochaines élections législatives et la présidentielle de 2019 s’intensifie de plus belle manière entre l’opposition et la coalition au pouvoir à l’intérieur du territoire national. En visite de proximité le week-end dernier dans les régions de Kolda et de Tambacounda, où il a fait une mobilisation de taille, Abdoulaye Baldé, ministre de l’Environnement et du Développement Durable, a profité de l’occasion pour lancer un appel aux populations de ces deux localités pour une inscription massive sur les listes électorales afin que la coalition que dirige le président Macky Sall puisse remporter les prochaines joutes haut la main. Mais, tout cela devait passer par la paix. Raison pour laquelle, Abdoulaye Baldé exhorte ses camarades de parti (Apr) d’abord, à cultiver la paix et ensuite à la mouvance présidentielle qu’est Benno Bokk Yaakar pour un succès éclatant de la coalition au soir des élections législatives.

En outre, le maire de Kolda, dans sa politique d’efficacité et de proximité, a acquis du matériel informatique pour doter l’État civil de cette commune d’un système moderne afin de mieux prendre en charge la demande des Koldois et de sécuriser les différents actes administratifs. Ainsi, un Programme de capacitation des agents municipaux a été lancé à cet effet.