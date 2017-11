Protection de l'enfant : 50.000 mendiants peuplent les rues de Dakar...

Le nombre de talibés et enfants mendiants augmente de plus en plus plus au Sénégal. Un phénomène qui a alerté la présidente de l'association "les oliviers" .



La maltraitance et l'exploitation des enfants par certains "maîtres coraniques " est un problème auquel il faut apporter solution. Cependant, elle lance un appel aux autorités de ce pays à plus de vigueur sur l'application des lois qui protègent les enfants.