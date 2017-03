Protection civile : L'État pour la réduction des risques de catastrophe

Afin de promouvoir la culture de prévention en matière de protection civile, l'État compte renforcer le système national de réduction des risques de catastrophe. Une annonce faite par le ministre de l’Intérieur lors de la célébration de la Journée mondiale de la Protection civile. Il convient, selon Abdoulaye Daouda Diallo, de renforcer la sensibilisation des acteurs économiques et des populations, sur le respect des normes de construction et de sécurité civile, en matière d’édification de bâtiments, ainsi que de la qualité de l’air et de l’eau".