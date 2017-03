Propos irrévérencieux contre la direction du PS : La convergence socialiste met en garde Barthélémy Dias

La convergence socialiste se prononce suite aux sorties de Barthélémy DIAS contre le Secrétaire Général OTD et par ricochet en direction du parti. Selon vision socialiste, le parti socialiste « qui a toujours prôné l’ouverture et le dialogue socle du débat démocratique », ne saurait cautionner la violence sous toutes ses formes tant physique que verbale.

Sous ce rapport, la Convergence Socialiste invite la direction du parti à prendre toutes ses responsabilités pour sévir de façon rigoureuse et disciplinaire devant de tels comportements « qui ont fini de le déshonorer, en utilisant les recours légaux que lui confèrent ses textes et règlements. Que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur pour maintenir hors d’état de nuire les auteurs de ces violences orchestrées contre le parti dont le seul but aura été de mettre le chaos ».

La Convergence Socialiste informe aussi l’opinion qu’elle n’acceptera point que l’on ternisse son image en l’associant à un quelconque mouvement de soutien à Khalifa SALL. Elle l’invite à se ranger derrière le Chef du parti. En rappelant que la Convergence socialiste reste fidèle et solidaire du parti socialiste et de son Secrétaire Général OTD.

Très prochainement, conclut leur note, la Convergence Socialiste va éclairer la lanterne des sénégalaises et sénégalais sur les formes d’arnaque et d’escroquerie dont elle fait l’objet et que ces auteurs seront démasqués et mis à nu.