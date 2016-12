Propos discourtois contre leur leader : L’ANEEP taxe la Cojer de Rufisque de caisse de résonnance de responsables en mal de positionnement

L’Alliance Nationale des Elèves et Etudiants pour le progrès a tenu une conférence de presse pour fustiger les attaques des jeunes de l’APR du département de Rufisque à l’endroit de leur Président Moustapha NIASSE.« Ils doivent comprendre que la tâche n’est point de contempler ce que nul n’a encore contemplé, mais de méditer comme personne n’a encore médité sur ce que tout le monde a devant les yeux qui n’est rien d’autre que le bilan si positif du Président Macky SALL. Les jeunes de la COJER qui constituent un pan on ne peut plus important de leur formation politique devraient défendre voire vulgariser ce bilan en lieu et place de raconter des contrevérités ».Selon Oumou Ndiaye, Secrétaire général de l’ANEEP et ses camarades si Moustapha NIASSE n’a jamais été demandeur et ce n’est pas aujourd’hui qu’il le fera, mais a toujours répondu présent quand le pays a besoin de lui.D’ailleurs notent les progressistes ces jeunes sont des caisses de résonnances de responsables en quête et en mal de positionnement.« En voulant présenter leur leader comme un homme avide des avantages du pouvoir, les jeunes de la COJER de Rufisque montrent qu’ils ignorent la véritable nature du Secrétaire général de l’AFP. ( …) En définitive, l’heure est à la mobilisation des énergies pour la victoire de la coalition BBY lors des élections législatives de 2017 et des présidentielles de 2019 » concluront-ils.