Promotion du ‘’Made In Senegal": l’Asepex et l’Unccias scellent un accord de partenariat

Le Dr Papa Malick Diop et Serigne Mboup, respectivement directeur général de l’Agence Sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) et président de l’Union Nationale des Chambres de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture du Sénégal (UNCCIAS), vont mutualiser leurs moyens et ressources pour promouvoir le ‘’Made in Sénégal ‘’. C’est le but visé par la ratification des deux parties d’un protocole d’accord, ce samedi à Paris, en marge du Salon International de l’Agriculture (SIA) dans la capitale française.

Un cadre de partenariat qui va permettre à la structure publique et l’organisation faitière des opérateurs privés nationaux d’initier des actions multiformes pour promouvoir les produits et services locaux en vue de dynamiser les exportations.

L’accord stipule entre autres l’organisation et la participation communes de foires, salons et toute autre manifestation commerciale à l’intérieur du pays et à l’étranger. Les deux parties comptent également échanger des informations et données sur les produits et services susceptibles d’intéresser le marché international.

«L’ASEPEX est un outil précieux que les pouvoirs publics ont mis en place pour accompagner le secteur privé national afin de le rendre compétitif sur le marché des exportations. Sa collaboration avec l’UNCCIAS qui ne date pas d’aujourd’hui ne peut être que bénéfique pour l’économie de notre pays » a salué le patron de l’institution consulaire, à l’issue de la cérémonie de signature du protocole.

Pour sa part le directeur général de l’ASEPEX a estimé «Qu’un nouvel élan a été donné à la promotion du ‘’Made in Sénégal ‘’ avec cet accord qui va permettre d’explorer de nouvelles pistes pour les produits et les services nationaux, en nous appuyant sur le dynamisme des opérateurs économiques sénégalais réputés en la matière » a fait savoir le docteur Papa Malick Diop à son tour

Signalons par ailleurs que ce sont les chambres consulaires régionales qui accueilleront les représentations de l’ASEPEX à l’intérieur du pays.