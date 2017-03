Promotion de l’auto-Emploi : Remise d’une enveloppe de 150 millions de francs CFA à 155 jeunes porteurs de projets de la Région de Saint-Louis.

Le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne, Monsieur Mame Mbaye NIANG, a présidé la cérémonie de remise de financements aux porteurs de projets de la Région de Saint-Louis ce dimanche 26 mars 2017, à la place Faidherbe, en marge du lancement des semaines régionales de la jeunesse - édition 2017.

Cette initiative, deuxième étape après l’octroi de financements aux jeunes promoteurs de la Région de Dakar, est consécutive à la mise à disposition de l’enveloppe de trois (03) milliards de ressources additionnelles par le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall. Cette action s’inscrit dans la logique d’une amplification du volume des financements accordés aux jeunes sur toute l’étendue du territoire national par l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes ANPEJ, conformément aux stratégies de promotion de l’entrepreneuriat.

Ainsi, 155 porteurs de projets des départements de Saint-Louis, Dagana et Podor ont bénéficié de financements pour un montant global de 150 millions de francs CFA, au terme d’un processus dont la transparence est saluée par les bénéficiaires eux-mêmes. Par ce fait, l’ANPEJ réaffirme son engagement à accompagner les jeunes, conformément aux instructions du Chef de l’Etat qui a fait de la promotion de l’auto-emploi un axe majeur de sa politique de jeunesse.

C’est dans cette perspective que Monsieur Amadou Lamine DIENG, Directeur général de l’ANPEJ, a annoncé, pour le mois d’avril 2017, la poursuite de ce programme par le financement, à hauteur de 200 millions de francs CFA, des jeunes promoteurs des régions de Kédougou et Tambacounda.

Par ailleurs, dans une volonté de soutenir les cultures urbaines, le Ministre de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne a procédé à la remise de financements à sept (07) groupes de rap pour la mise en place des studios d’enregistrement numérique dans sept (07) régions du pays.

Il s’agit entre autres d’Akhlou Brick Paradise (Mbour), Ngaka Blindé (Dakar), Zoula, Khard Kord-Side and Bad Son (Ziguinchor), Général (Vélingara).