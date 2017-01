Projets de loi : L’augmentation du nombre de députés de 150 à 165 votée aujourd’hui

Le ministre de l’intérieur viendra défendre aujourd’hui à l’Assemblée nationale, deux projets de Loi relatifs au processus électoral. L’augmentation du nombre de députés de 150 à 165 décidée en commission technique va mettre le feu aux poudres. La quinzaine de sièges supplémentaire ira aux représentants de la Diaspora. Ce changement est contenu dans le projet de loi portant modification du Code électoral, qui sera soumis ce lundi à l’Assemblée nationale. La Diaspora, disséminée dans les 5 continents, est répartie en 8 circonscriptions. Celles-ci seront appelées « département de l’extérieur » et compteront chacune 1 à 3 députés.

La répartition sera faite par décret et suivant le nombre d’inscrits sur le fichier électoral. Le texte sera soumis en procédure d’urgence. Et pour cause. Ce 2 janvier est la date limite pour être conforme avec le protocole de la Cedeao, qui interdit aux pays membres toute modification des règles du jeu électoral à six mois d’un scrutin.