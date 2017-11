Projet de recherche développement sur la CMU : 500 000 Euro de la Belgique en faveur du Sénégal.

Réaliser la couverture maladie universelle requiert une mobilisation massive de ressources pérennes, et à cet effet, des approches de rupture sont envisagées et la recherche devient un moyen important auquel le système de santé fait appel. Ainsi un atelier de lancement sur le projet « financement de la couverture Maladie universelle » a été ouvert ce jour à Dakar pour contribuer à la recherche dans le cadre de la couverture sanitaire universelle, mais aussi comment faire pour réduire les dépenses directes de santé chez les ménages.

La particularité de ce projet est la collaboration permanente entre partenaires scientifiques et institutionnelles afin que les résultats générés puissent alimenter la politique nationale de CMU au Sénégal. Ainsi, la commission de la coopération au développement de l’académie de recherche et d’enseignement supérieur de la Belgique sur la base d’une compétition, a accepté de financer le projet à un peu moins de 500 000 Euro pour une durée de cinq ans , en finançant 2 doctorats en science juridiques et économie pour veiller aux systèmes en termes de ressources …