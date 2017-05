Projet de pistes communautaires : Fin des travaux prévue dans 18 mois

Pour un coût de 34,9 milliards de francs Cfa, le projet Pistes communautaires qui a débuté il y a trois ans, prendra fin dans 18 mois. Ainsi, les résultats sont jugés satisfaisants : 535 kms de pistes réalisés et 473 kms réhabilités dans le cadre du PPC/ PNDL. Ceci représente un des principaux atouts au développement en ce sens qu’ils favorisent le stockage et l’écoulement de la production, le développement des activités commerciales et l’accès aux services socio-économiques. Cependant, trois contrats ont été résiliés à Kédougou à cause des retards au niveau des travaux.