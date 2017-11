Projet de loi de finances 2018 : Une hausse de 349,2 milliards gage de bonne santé de l’économie sénégalaise.

De 3.360 milliards de FCFA en 2017, le projet de loi de finances pour 2018 est arrêté à 3.709,1 milliards de FCFA. Soit une hausse de 349,2 milliards. Le ministre de l’économie, le premier à passer devant les députés en cette session ordinaire unique pour l’examen de son budget, explique cette augmentation par la bonne santé de l’économie sénégalaise avec la consolidation des investissements publics programmés dans le plan Sénégal émergent.



En effet, selon Amadou Ba, ce sursaut d’activités va donner un coup de fouet aux recettes budgétaires qui permettront aux recettes fiscales de faire un bond en avant et de s’établir à 2.211 milliards pendant que les recettes non fiscales seront de 117 milliards avec une hausse de 18,9%. La loi de finances 2018 va mettre un accent particulier sur l’amélioration du bien être des citoyens avec un budget qui privilégie des dépenses qui auront un impact direct et immédiat sur le quotidien des sénégalais.