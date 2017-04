Projet SWEDD : Six pays pour la transition Démographique

Cette rencontre des partenaires vise à mobiliser des ressources complémentaires et à créer des synergies avec d’autres initiatives en cours ou planifiées pour mettre en œuvre la sous-composante chaîne d’approvisionnement en produits de santé de la reproduction, de santé maternelle, néonatale et infantile de l’initiative SWEDD. Le Projet d’autonomisation des femmes du Sahel et de dividende démographique (SWEDD, Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend) ’’ vise au renforcement des efforts des pays pour améliorer la performance de la chaîne de santé de la reproduction, de la santé maternelle, néonatale et infantile. La rencontre de Dakar accueille des ministres des pays du Sahel, des hauts dignitaires, ainsi que les autres parties prenantes de haut niveau, dans le but de galvaniser leur soutien à l’initiative’’.