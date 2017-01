Progressivement, les militaires sénégalais de la MICEGA sécurisent la Gambie

L’armée sénégalaise a pris position au palais présidentiel gambien connu sous le nom de « State house » depuis dimanche 22 janvier. À l’entrée, des militaires sénégalais de la Mission de la Cedeao en Gambie (MICEGA) et quelques éléments de l’armée gambienne filtrent les entrées. En vérité, ces derniers ne décident de rien. Leur travail se limite uniquement à servir d’interprète aux Sénégalais qui prennent toutes les décisions. Ou presque.



La confidence faite à Dakaractu par un sous-officier de l’armée sénégalaise est confirmée par une scène ayant eu pour cadre la devanture de la présidence. Le déroulé de la séquence : un élément de la garde présidentielle gambienne tente d’introduire une connaissance dans ce haut-lieu jadis craint mais, il se heurte au refus catégorique d’un militaire sénégalais. Le quidam se soumet aux nouvelles règles et rebrousse chemin sans demander son reste. Rien n’est plus comme avant, même si cette mission de sécurisation de la Gambie se fait sans anicroches entre militaires sénégalais et ce qui reste de l’ex armée de Jammeh. « Jusque-là, nous n’avons noté aucun incident. Ceux que nous avons trouvé sur place nous facilitent le travail», témoigne un des nouveaux occupants de la « State house ».

En conférence de presse à l’hôtel Kaïraba, Halifah Sallah, porte-parole de la coalition présidentielle a révélé que le Général Masané Kinteh a été nommé promu aide de camp du président Barrow pour jouer le rôle de trait d’union entre les troupes de la CEDEAO présentement et l’armée gambienne.



A l’intérieur de la « State house », les soldats sénégalais occupent concomitamment les mêmes positions que les anciens boucliers de Yahya Jammeh. Au besoin, certains d’entre eux sont sommés de changer de compartiments pour faire de la place à la Micega. Qu’en est-il du ratissage du palais qui défraie la chronique en Gambie ? Un quotidien local a écrit dans son édition de mercredi 25 janvier que des caches d’armes ont été découvertes dans l’ancien bunker de Yahya Jammeh. Mais une source sécuritaire précise que pour l’heure, aucune manœuvre n’est entreprise pour retourner de fond en comble les coins et recoins du palais.



En revanche, il nous a été certifié que tous les points sensibles sont en cours de sécurisation. Il s’agit entre autres du port où le 25e Bataillon de reconnaissance et d’appui parti de Bignona (Casamance) veille au grain. A l’aéroport, les soldats sénégalais de l’armée de l’air sont secondés par l’armée nigériane.



Le nouveau président de la Gambie qui rentre ce jeudi à Banjul, a demandé à la Cedeao de prolonger le mandat de la MICEGA de six mois pour des raisons sécuritaires.