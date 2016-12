Programme d’appui : 29 bourses d’excellence et 5 bourses sociales offertes au CESAG par le DAAD

L’office allemand d’échanges universitaires (DAAD), dans le cadre de son programme d’appui à l’intégration régionale, a remis 29 bourses d’excellence et 5 bourses sociales aux étudiants du CESAG.

Selon une note remise à la presse, les bourses d’excellence s’adressent aux meilleurs étudiants de licence remplissant les conditions d’admission dans trois masters. Cette année cinq bourses sociales ont été aussi remises au profit des étudiants postulant pour les masters. Ces bourses entrent dans le cadre de l’initiative du ministère fédéral Allemand de la coopération Economique et du développement de « combattre les causes de la migration forcée » indique la même source.

« A travers cette prise en charge à portée sociale, le DAAD s’est engagé résolument à privilégier les étudiants dotés d’un haut potentiel de réussite académique mais dépourvus de moyens financiers permettant d’avoir accès aux formations du CESAG » a expliqué Boubacar Baidari, Directeur du CESAG.

Le montant des bourses s’élève à plus de 154 millions de FCFA.

S’adressant aux récipiendaires, M Baidari de leur faire constater que ces bourses représentent une lourde responsabilité « celle de travailler non seulement pour maintenir le même niveau d’excellence, mais également pour cultiver la rigueur et l’assiduité dans les enseignements »

Pour l’ambassadeur d’Allemagne Renate Schimkoreit le plus important pour leur réussite dans la vie est une formation adéquate dira t’elle. « Certes elle n’est pas une garantie pour un succès professionnel mais reste une vraie condition ».

Elle a pour finir, invité les autorités au maintien de la langue Allemande a l’école. Soutenant que son pays soutient l’éducation depuis des décennies dans notre pays. « Des connaissances en langue allemande ouvriront tout un boulevard d’opportunité » insiste t’elle

Depuis 2008, le DAAD a décerné 73 bourses aux étudiants du CESAG pour un montant cumulé de 603.640.000 francs CFA