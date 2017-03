Programme « JANGANDOO » : Un taux de réussite jugé insatisfaisant

Dans le cadre de la journée locale de restitution des résultats du programme « JANGANDOO », IA de Dakar, la COSYDEP et LARTES se sont réunis afin de trouver une solution par rapport à la faible performance des enfants en lecture, en mathématique et en culture générale. Un taux de réussite jugé faible selon Coumba Loum la coordinatrice exécutive de la CODSYDEP chargée du programme « JANGANDOO ». Selon elle, Par rapport à la restitution, les pourcentages en lecture sont de 33%, en mathématique, le taux de réussite est de 39% et en culture générale 45%pour le département de Dakar « La région de Dakar vient en tête au niveau du Sénégal mais les résultats sont très faibles. La solution c’est la mobilisation de tous les acteurs, les parents d’élèves et les enseignants », explique-t-elle.

C’est dans ce même contexte que le préfet de Dakar a révélé que l’Etat a mis 35% de son budget pour l’éducation, 6% du PIB alors que la moyenne en Afrique est de 4%ceci doit répondre dans le marché du travail en ce qui concerne l’apprentissage. « Nous sommes loin d’atteindre nos objectifs qui aujourd’hui constituent un frein par rapport au développement de l’apprentissage. Cette évaluation permettra de détecter les forces et les faiblesses pour voir dans quelle mesure il faut orienter les ressources financière et humaine pour enfin détecter le contenue des enseignements », informe le Préfet de Dakar Serigne babacar Kane .