Profitant du week-end de fête : Un détenu s’évade de la MAC de Thiès

Il y a eu une évasion à la maison d’arrêt et de correction de Thiès le week-end passé. Un détenu a réussi à se faire la malle. C’est au moment où tout le monde avait la tête aux festivités de Pâques qu’il a certainement exécuté son plan. Le prisonnier a réussi, on ne sait encore par quelle subterfuge, à sortir de sa cellule et à prendre la clef des champs. Les gardes mis en alerte un peu trop tard, n’ont pu l’intercepter. Selon « l’As », son nom de famille est Ndir.