Productivité agricole : L'Anida et l'Ucad signent une convention

Dans le cadre de son Contrat de Performance, pour ses activités de coopération et de partenariat avec le monde économique, l'UCAD et l'ANIDA ont signé un accord-cadre qui revêt une importance capitale pour l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Cet important projet sur le plan agricole avec le domaine de l'UCAD rurale dans le département de Tivaouane est situé à Niakhane. Les relations avec l’ANIDA permettront à l'UCAD d’assurer un soutien stratégique et opérationnel à toutes les activités d’enseignement et de recherche relative au domaine agricole.