Productivité Agricole : Le WAAPP, une référence pour l’intégration africaine

Le mil, le maïs, le sorgho et le riz pluvial sont entre autres, les nouvelles variétés de céréales présentées dans le cadre de la 18e édition de la FIARA. Cette journée consacrée au Programme de Productivité Agricole en Afrique de l'Ouest (PPAAO/WAAPP) était aussi l'occasion de faire des démonstrations sur les différentes technologies agricoles et agro alimentaires, comme les nouvelles variétés d'arachide, la table de traitement de l'huile d'arachide, le broyeur fourrager, l'étuveuse de riz, la batteuse manuelle de mil, les équipements de production et de transformation, les blocs Multi nutritionnels densifiés et la décortiqueuse de fonio électrique et thermique.

Le WAAPP se présente aujourd’hui comme un modèle d’intégration africaine et une référence sous régionale dans la production agricole.