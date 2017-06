Production et vente de gaz : Le député Mamadou Diallo veut l’identité du propriétaire de Fortesa

La société Fortesa, selon Mamadou Lamine Diallo de Tekki, produit du gaz et le vend localement pour 5,7 milliards de FCFA en 2014, selon le rapport ITIE. Dans sa question hebdomadaire au chef de l’Etat, le parlementaire citant le même rapport, indique qu’il ne fournit aucune information sur la propriété réelle de Fortesa. Aussi veut-il l’identité réelle de cette structure.

Dans sa question, le député s’attaque aux élections législatives et la pluralité des listes. Selon lui, cela entre dans un objectif de casser la démocratie. Pour finir, Mamadou Lamine Diallo sur le vol de bétail, de rappeler qu’une enquête menée dans le secteur informel de l’abattage, a montré l’importance des artisans bouchers et chevillards dans la chaîne. Aussi assure-t-il, la modernisation de cette activité informelle à la limite clandestine, permettra de lutter efficacement contre le vol de bétail.